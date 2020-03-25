Испанец помог в борьбе с коронавирусом

"Рядом с моим домом есть два медицинских центра, и они спросили, нет ли у меня очков. Оказалось, дома их очень много. Предлагаю всем гонщикам помочь. Врачи рискуют своими жизнями ради нас, и, к сожалению, у них очень мало необходимого материала. Поэтому давайте все вместе поможем им", - написал Рома на своей странице в Instagram.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тысяч человек, свыше 14,6 тысячи скончались, пишет РИА Новости.

По числу жертв и выявленных случаев заражения Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 23 марта зафиксировано 33089 случаев заражения, из них умерли 2182 человека, в тяжелом состоянии 2355, выздоровели 3355.