Испанец разбился насмерть, пытаясь залезть на балкон к девушке

Он пытался проникнуть домой к своей девушке через балкон, сорвался и упал, пишет noticia.ru.

Источники в службе 112 сообщили, что инцидент произошёл в 6:30. В службу спасения позвонил очевидец трагедии, которая произошла у одного из домов на площади Рома. Прибывшие на место полицейские и медики нашли молодого человека уже мёртвым.

Как сообщают местные СМИ, у него были сложные отношения с девушкой и в тот день они поссорились. Она не хотела открывать ему дверь и не брала трубку. Тогда он решил забраться к ней через балкон на четвёртом этаже, но сорвался и упал вниз.