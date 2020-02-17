Испанец разбился насмерть, пытаясь залезть на балкон к девушке

Понедельник, 17 Февраль 2020 Испания Испания

Испанец разбился насмерть, пытаясь залезть на балкон к девушке

В муниципалитете Монтекинто (Севилья) погиб 26-летний местный житель.

Он пытался проникнуть домой к своей девушке через балкон, сорвался и упал, пишет noticia.ru.

Источники в службе 112 сообщили, что инцидент произошёл в 6:30. В службу спасения позвонил очевидец трагедии, которая произошла у одного из домов на площади Рома. Прибывшие на место полицейские и медики нашли молодого человека уже мёртвым.

Как сообщают местные СМИ, у него были сложные отношения с девушкой и в тот день они поссорились. Она не хотела открывать ему дверь и не брала трубку. Тогда он решил забраться к ней через балкон на четвёртом этаже, но сорвался и упал вниз.

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