Испанец убил свою украинскую жену и застрелился

Среда, 15 Январь 2020 Испания Испания

Испанец убил свою украинскую жену и застрелился

В Пуэртольяно (Кастилия-ла-Манча) мужчина убил свою жену - уроженку Украины.

Потом он покончил с собой. Именно к такой версии склоняются правоохранительные органы, сообщает испанская пресса.

Тела супругов с огнестрельными ранениями найдены в их квартире в 18:20 в воскресенье. По словам криминалистов, они пролежали так почти сутки. Полиция приехала с проверкой после того, как тревогу забили родственники погибших, которые не могли выйти с ними на связь, пишет noticia.ru.

Ранее семейная пара не привлекала к себе внимания правоохранительных органов. Заявлений о домашнем насилии также не поступало.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)