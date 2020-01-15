Испанец убил свою украинскую жену и застрелился

Потом он покончил с собой. Именно к такой версии склоняются правоохранительные органы, сообщает испанская пресса.

Тела супругов с огнестрельными ранениями найдены в их квартире в 18:20 в воскресенье. По словам криминалистов, они пролежали так почти сутки. Полиция приехала с проверкой после того, как тревогу забили родственники погибших, которые не могли выйти с ними на связь, пишет noticia.ru.

Ранее семейная пара не привлекала к себе внимания правоохранительных органов. Заявлений о домашнем насилии также не поступало.