Испанец выиграл в лотерею и умер через 3 дня

Розыгрыш состоялся 22 декабря. Спустя 3 дня мужчина скончался.

Сумма выигрыша 84-летнего испанца составила около 400 тысяч евро, благодаря членству в ассоциации бывших учеников школы Сан-Виатор, которая ежегодно приобретает лотерейные билеты для своих участников, пишет noticia.ru.

Как сообщает La Vanguardia, мужчина всю жизнь посвятил работе в магазине текстиля, который ему достался от отца.

Самочувствие Родригеса Лопеса ухудшилось 24 декабря, и он был госпитализирован. 25 декабря мужчина скончался.

В общей сложности, в "Толстяке" разыграли 680 млн евро.