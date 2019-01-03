Испанец выиграл в лотерею и умер через 3 дня

Четверг, 03 Январь 2019 Испания Испания

Испанец выиграл в лотерею и умер через 3 дня

Хосе Луис Родригес Лопес стал одним из победителей традиционной испанской рождественской лотереи, разделивших между собой главный приз "Толстяк".

Розыгрыш состоялся 22 декабря. Спустя 3 дня мужчина скончался.

Сумма выигрыша 84-летнего испанца составила около 400 тысяч евро, благодаря членству в ассоциации бывших учеников школы Сан-Виатор, которая ежегодно приобретает лотерейные билеты для своих участников, пишет noticia.ru.

Как сообщает La Vanguardia, мужчина всю жизнь посвятил работе в магазине текстиля, который ему достался от отца.

Самочувствие Родригеса Лопеса ухудшилось 24 декабря, и он был госпитализирован. 25 декабря мужчина скончался.

В общей сложности, в "Толстяке" разыграли 680 млн евро.

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