Испанец заработал на замене товаров с Amazon песком

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испанец заработал на замене товаров с Amazon песком

Жителя испанской Мальорки задержали по подозрению в обмане американского интернет-ритейлера Amazon.

Предполагается, что при возврате он заменял купленные на площадке товары песком, сообщает iz.ru.

22-летний Джеймс Гилберт Квартенг заказывал товары через интернет, в их число входила дорогостоящая техника — планшеты, компьютеры и смартфоны. Перед вскрытием посылок предполагаемый мошенник их взвешивал, а затем возвращал продавцам, заменяя прибывшие товары песком.

Молодой человек создал интернет-сообщество, в котором занимался продажей полученной с Amazon техники, общая стоимость его выручки составила около €330 тыс. По подозрению в соучастии задержали и его родителей.

Как отмечает издание, чаще всего Amazon незамедлительно переводит средства за возврат товара, а у покупателя есть месяц на то, чтобы вернуть его продавцу, чем и воспользовался Квартенг. Это мошенничество стало самым масштабным для компании Amazon в Европе.

11 июня стало известно, что Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.

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