Испанец жил с осколком в щеке

Об этом сообщает Inside Edition.

Стекло пронзило щеку 14-летнего подростка, когда он упал в обморок и случайно разбил окно. Врачи обработали ранку шириной 12 миллиметров, наложили шов и отпустили пострадавшего домой.

Долгое время подросток терпел боль при движении челюсти, мешавшую открывать рот. Через месяц его осмотрели в другой больнице. На этот раз под скулой обнаружили осколок стекла длиной примерно 3,8 миллиметра, напоминающий по форме лезвие ножа. По всей видимости, его не заметили сразу, поскольку он был скрыт челюстью и скуловой костью.

Подростка прооперировали в университетской больнице Вирхен дель Росио в Севилье и успешно извлекли осколок. Случай был описан в медицинском журнале Journal of Emergency Medicine.