Испания: 10 человек сбежали из миграционного центра в Мадриде

В полиции агентству AFP рассказали, что мигранты связали простыни и спустились по самодельной веревке из окна. При этом источник не уточнил, из окна какого этажа был совершен побег.

Трое беглецов попались почти сразу недалеко от центра. Остальных так и не нашли.

Каждый год в такие центры попадают тысячи нелегальных мигрантов, которым удалось добраться до Испании. Здесь они дожидаются депортации и нередко совершают попытки побега, пишет noticia.ru.

С начала года по 1 сентября в Испанию прибыли 19307 нелегальных мигрантов.