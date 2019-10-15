Испания: 130 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне

Вторник, 15 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: 130 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне

Число пострадавших в ходе протестов в Барселоне превысило 130 человек.

Протесты вспыхнули в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает euromag.ru.

Ранее сообщалось о 80 пострадавших.

По данным издания, в понедельник экстренные службы оказали помочь 131 человеку. Большая часть пострадавших - 115 человек - приходится на акцию протеста, прошедшую в барселонском аэропорту "Эль-Прат". Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, он был направлен в больницу из-за травмы глаза.

Верховный суд Испании в понедельник вынес приговор двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, девять из них были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. В понедельник в автономном сообществе происходили беспорядки.

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