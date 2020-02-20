Испания: 17 тысяч человек воссоздадут в Теруэле атмосферу средневековья

Каждый год в Теруэле воссоздают трагическую историю любви местных Ромео и Джульетты — Диего и Исабель, живших здесь в XIII веке. Они полюбили друг друга, но козни родственников помешали им быть вместе. Не выдержав этого, оба погибли, пишет noticia.ru.