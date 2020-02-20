Испания: 17 тысяч человек воссоздадут в Теруэле атмосферу средневековья

Четверг, 20 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: 17 тысяч человек воссоздадут в Теруэле атмосферу средневековья

Более 17 тысяч человек переоденутся в средневековую одежду в Теруэле (Арагон) в рамках празднования Las Bodas de Isabel de Segura, которое в этом году пройдут с 20 по 23 февраля.

Каждый год в Теруэле воссоздают трагическую историю любви местных Ромео и Джульетты — Диего и Исабель, живших здесь в XIII веке. Они полюбили друг друга, но козни родственников помешали им быть вместе. Не выдержав этого, оба погибли, пишет noticia.ru.

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