Испания: 17 тысяч человек воссоздадут в Теруэле атмосферу средневековья
Более 17 тысяч человек переоденутся в средневековую одежду в Теруэле (Арагон) в рамках празднования Las Bodas de Isabel de Segura, которое в этом году пройдут с 20 по 23 февраля.
Каждый год в Теруэле воссоздают трагическую историю любви местных Ромео и Джульетты — Диего и Исабель, живших здесь в XIII веке. Они полюбили друг друга, но козни родственников помешали им быть вместе. Не выдержав этого, оба погибли, пишет noticia.ru.