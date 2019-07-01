Испания: 18 сентября может стать Днем хамона

Понедельник, 01 Июль 2019 Испания Испания

Испания: 18 сентября может стать Днем хамона

Сеть ресторанов MásQMenos выступила с инициативой учредить в Испании Национальный день хамона. И даже предложила дату - 18 сентября.

Именно в этот день в Мадриде будет проходить Международный конгресс хамона (Congreso Internacional del Jamón).

На платформе Change.org при поддержке Министерства сельского хозяйства, рыболовства и питания уже начали сбор подписей. А в социальных сетях запущена кампания с хэштегом #WeWantJamón, пишет noticia.ru.

В Испании уже есть День паэльи и День тапас. И хамон, как кулинарная визитная карточка страны, уж точно достоин отдельного праздника, уверены авторы инициативы.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья