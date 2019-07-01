Испания: 18 сентября может стать Днем хамона

Именно в этот день в Мадриде будет проходить Международный конгресс хамона (Congreso Internacional del Jamón).

На платформе Change.org при поддержке Министерства сельского хозяйства, рыболовства и питания уже начали сбор подписей. А в социальных сетях запущена кампания с хэштегом #WeWantJamón, пишет noticia.ru.

В Испании уже есть День паэльи и День тапас. И хамон, как кулинарная визитная карточка страны, уж точно достоин отдельного праздника, уверены авторы инициативы.