Испания: 19 каталонских байкеров задержаны за наркоторговлю

В ходе операции также прошло 13 обысков в разных точках Каталонии: Барселоне, Пинеда-де-Мар (Барселона), Вила-сека, Амполье, Реусе, Альтафулье, Камбрильсе, Монт-роче, Салоу и Вендреле.

Как сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в полиции, задержанным предъявлены обвинения в торговле наркотиками, а также в нанесении материального ущерба.

Одно из заведений, принадлежащих мотоклубу, расположено на улице Флувиа в Барселоне, пишет noticia.ru.

Год назад состоялась аналогичная операция в отношении клуба с двумя десятками задержаний и дюжиной обысков.

Расследование продолжается.