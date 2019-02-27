Испания: 19 каталонских байкеров задержаны за наркоторговлю

Среда, 27 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: 19 каталонских байкеров задержаны за наркоторговлю

Каталонская полиция провела операцию, в результате которой было задержано 19 членов мотоклуба Hells Angels.

В ходе операции также прошло 13 обысков в разных точках Каталонии: Барселоне, Пинеда-де-Мар (Барселона), Вила-сека, Амполье, Реусе, Альтафулье, Камбрильсе, Монт-роче, Салоу и Вендреле.

Как сообщает агентство Efe со ссылкой на источники в полиции, задержанным предъявлены обвинения в торговле наркотиками, а также в нанесении материального ущерба.

Одно из заведений, принадлежащих мотоклубу, расположено на улице Флувиа в Барселоне, пишет noticia.ru.

Год назад состоялась аналогичная операция в отношении клуба с двумя десятками задержаний и дюжиной обысков.

Расследование продолжается.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья