Испания: 2 года тюрьмы за кражу сэндвича

Обвиняемый утверждает, что просто был голоден.

Прокуратура изначально просила для мужчины 4 лет лишения свободы, но недавно снизила срок до 3,5 лет. Ему вменяется в вину ограбление с применением насилия и угроз, пишет noticia.ru.

Адвокат мужчины призывает полностью оправдать его. В качестве аргумента защита заявляет, что его действия нельзя квалифицировать как «ограбление», поскольку не был нанесён материальный ущерб. Кроме того, адвокат подчёркивает, что действия подсудимого были связаны с состоянием крайней нужды и голодом.

Сам обвиняемый признал, что схватил бутерброд с полки. По его словам, до этого он попросил одного из клиентов, купить ему что-нибудь из еды, но получил отказ. Мужчина заверяет, что никому не угрожал и никого не оскорблял.

Сотрудницы булочной, в свою очередь, сообщили, что в руках мужчины был некий небольшой колюще-режущий предмет. По словам подсудимого, это было кольцо от жестяной банки. Работницы добавили, что спустя несколько часов после инцидента с сэндвичем обвиняемый вновь пришёл в булочную в состоянии алкогольного опьянения, начал оскорблять их и нанёс себе повреждения тем самым предметом.

Лишь после этого очевидцы вызвали полицию. Как позже отметили в медицинском центре, где мужчине оказали помощь, он ранил себя, чтобы «привлечь внимание».