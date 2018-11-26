Испания: 20 человек застряли на аттракционе в Эльче

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Испания Испания

Испания: 20 человек застряли на аттракционе в Эльче

В парке развлечений в Эльче (Аликанте) произошла поломка одного из аттракционов.

Механизм заклинило, и два десятка человек остались в воздухе.

Инцидент произошел 24 ноября в 20:30 в парке на улице Адольфо Суареса. Аттракцион представляет собой вращающийся в двух плоскостях диск с креслами.

Предположительно некоторые элементы оказались заблокированы, в результате чего платформа осталась на высоте восьми метров и не смогла опуститься вниз, пишет noticia.ru.

К 21:10 все пользователи аттракциона уже были в безопасности на земле, благодаря помощи спасателей. На место прибыло три бригады спасателей, которые спустили катавшихся с помощью автолестницы.

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