Испания: 2020-й - последний год, чтобы избавиться от песет

И наступивший год станет последним, когда их можно будет обменять. Впрочем, уже не все песеты можно поменять на евро, уточняют в Банке Испании.

Так, обмену подлежат все купюры, выпущенные после 1939 года. А банкноты 1936 — 1939 года выпуска тоже можно поменять, но только после предварительного анализа, проведённого экспертами ЦБ. Что касается монет, то принимаются только те, что были в обращении с 1 января 2002 года. Этот год также станет последней возможностью обменять памятные монеты, пишет noticia.ru.

Однако всегда остаётся вариант продать песеты коллекционерам. Например, монета номиналом в 25 песет 1995 года выпуска продаётся за 100 евро. А монета в 1 песету 1947 года может стоить 1400 евро. Но больше всего ценятся 5 песет 1949 года. За неё нумизматы готовы выложить от 12 до 20 тыс. евро.