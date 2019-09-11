Испания: 24 сентября решится судьба останков Франко

Среда, 11 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: 24 сентября решится судьба останков Франко

Верховный суд Испании вынесет решение по эксгумации останков диктатора Франсиско Франко 24 сентября.

Об этом говорится в документах суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Верховный суд в настоящее время рассматривает иск семьи Франко против решения правительства перезахоронить останки диктатора из Долины Павших на кладбище в Эль-Пардо под Мадридом, где находится могила его супруги. Семья настаивает на том, чтобы могила диктатора оставалась в базилике, единственным альтернативным местом они считают крипту мадридского кафедрального собора Альмудена, где захоронены дочь и зять диктатора.

Социалистическое правительство заявило о намерении перезахоронить останки Франко вскоре после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров принял Королевский декрет о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года. В новой редакции говорится, что в Долине Павших "могут покоиться только останки людей, погибших в результате испанской Гражданской войны". Франко умер через много лет после окончания войны (1936-1939) - в 1975 году, пишет noticia.ru.

Кабинет министров принял решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо. Но эксгумация, назначенная на 10 июня, так и не состоялась. Правительство вынуждено было отложить ее до вынесения окончательного решения Верховным судом.

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