Испания: 35 пассажиров севшего в Мадриде самолета пострадали

Четверг, 22 Август 2019 Испания Испания

Испания: 35 пассажиров севшего в Мадриде самолета пострадали

Не менее 35 человек пострадали во время турбулентности на борту самолета авиакомпании Evelop Airlines, летевшего из Порт-Луи в Мадрид.

Как сообщает госкомпания Aena, инцидент произошел в минувший вторник. Самолет попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. Экипаж успел предупредить о входе в зону турбулентности и необходимости пристегнуть ремни.

Около 15 секунд продолжалось падение - самолет снизился на 300 метров. Потом пилотам удалось вывести его из пике. В авиакомпании Evelop Airlines подтвердили эту информацию, пишет noticia.ru.

В 19:15 по местному времени самолет успешно приземлился в аэропорту Мадрида, где борт встречали экстренные службы. Пострадали 35 человек. В основном это ушибы и другие незначительные повреждения.

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