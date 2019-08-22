Испания: 35 пассажиров севшего в Мадриде самолета пострадали

Как сообщает госкомпания Aena, инцидент произошел в минувший вторник. Самолет попал в зону турбулентности и резко потерял высоту. Экипаж успел предупредить о входе в зону турбулентности и необходимости пристегнуть ремни.

Около 15 секунд продолжалось падение - самолет снизился на 300 метров. Потом пилотам удалось вывести его из пике. В авиакомпании Evelop Airlines подтвердили эту информацию, пишет noticia.ru.

В 19:15 по местному времени самолет успешно приземлился в аэропорту Мадрида, где борт встречали экстренные службы. Пострадали 35 человек. В основном это ушибы и другие незначительные повреждения.