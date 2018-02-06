Испания: 43 ребенка застряли на турбазе из-за снегопада

Вторник, 06 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: 43 ребенка застряли на турбазе из-за снегопада

Спасательные службы эвакуировали 6 февраля экскурсионную группу, которая с воскресенья находилась на туристической базе в Сальдесе и не могла выбраться из-за снегопадов.

Автобус должен был увезти группу, состоявшую из 43 детей в сопровождении десятка воспитателей, из Сальдеса в воскресенье днем, но снегопад нарушил их планы, в связи с чем было принято решение переночевать в здании турбазы. У них была еда, электричество и теплая одежда, но из-за непогоды они не имели возможности уехать, пишет noticia.ru.

Бригады Гражданской обороны, прибывшие в Сальдес, расчистили дорогу от турбазы до автотрассы, чтобы автобус смог увезти детей. На место также прибыли сотрудники каталонской полиции, пожарной службы и скорой помощи. Медики проверили состояние детей и взрослых, никто из них не пострадал. Один человек был эвакуирован днем ранее с высокой температурой.

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