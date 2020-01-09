Испания: 5 продуктов, которые оказались не так вредны

Из-за особого внимания к принципам правильного питания многие продукты попали под настоящую опалу, якобы они невероятно вредны для здоровья и их лучше вообще исключить из рациона. Оказалось, произошло это совершенно незаслуженно. Врачи-диетологи реабилитировали эти продукты и, к удивлению многих приверженцев ЗОЖ, настоятельно рекомендовали к употреблению в пищу.

Яйца

Исключать из рациона их в корне неверно, ведь они невероятно полезны для здоровья. Врач и диетолог Нурия из центра «Лавеселф» в Барселоне уверена, что гонения на этот продукт развернулись на фоне борьбы с холестерином, и яйца стали в этой войне самой легкой для мишенью.

Да, в желтках яиц и правда высокий процент содержания жиров, но они несут неоценимую пользу для организма: в них содержатся белки с высокой молекулярной ценностью, незаменимые аминокислоты и витамины. Кстати, одно яйцо содержит в себе всего 80 калорий, но при этом быстро и качественно насыщает, пишет readovka.ru.

Молоко и кисломолочные продукты

Еще не так давно всевозможные специалисты в области питания настоятельно советовали заменить молоко овощными соками, но в последнее время о молочных продуктах заговорили в другом ключе. Никто не ставит под сомнение тот факт, что в них содержатся насыщенные жирные кислоты, однако есть в этих продуктах и незаменимая польза. Речь идет о масляной кислоте.

«Это один из основных источников энергии для колоноцитов, которая синтезируется из пребиотического волокна, присутствующего также в овощах, зерновых, таких как рис и овес, семенах и клубнях картофеля и так называемого мужского банана», — рассказала технолог пищевой промышленности Ангела Морена.

Специалисты утверждают, что молоко остается важным источником кальция и белка. А вот молочных десертов с большим содержанием сахара лучше все-таки избегать.

Арахисовое масло

Этот продукт, произведенный не в промышленных условиях, богат полезными для сердца жирами и белками. Специалисты считают, что лучше всего делать пасту из него в домашних условиях, вручную измельчая арахис до состояния сливочного крема.

Постное мясо

Такой продукт, как и обычное жирное мясо, тоже обзавелся дурной славой. И это незаслуженно, ведь оно богато витаминами, белками и легкоусвояемым железом. Главное, не употреблять в пищу гамбургеры, для которых используют худшие части туши животного, лучше употребляйте собственноручно приготовленные стейки.

«Ветчина, мясо вола, жеребенка, лошади, телятина или свинина, а также карпаччо или брезаола — это постное, обезжиренное мясо, которое мы должны отличать от тех жирных частей, которые используются для изготовления сарделек, гамбургеров или колбас», — объясняет врач-диетолог Монуфледа.

Газированная вода

В этом случае очень важно понять разницу между сладкими газировками и простой газированной водой. Первая действительно вредит здоровью, так как провоцирует резкий скачок инсулина и стремительно ведет к ожирению, а вот вторая только помогает пище лучше усваиваться. Единственный неприятный побочный эффект от нее — это усиленное газообразование, да и то не всегда.