Испания: 53% жителей Барселоны принадлежат к среднему классу

Средний класс в Барселоне почти оправился от экономического кризиса.

Число горожан, принадлежащих к среднему классу, растёт с 2015 года, при этом в 2017 году его доля выросла до 53%. Это на 11 пунктов выше по сравнению с 2011 годом, когда на средний класс приходилось 41,8% городского населения.

Такие данные представлены в докладе о доходах семей за 2017 год, который был опубликован мэрией каталонской столицы. В то же время, пока средний класс не вернулся к показателям докризисного 2007 года, когда он достигал 58,5%, пишет noticia.ru.

В 2017 году доход среднестатистической семьи из Барселоны увеличился на 3,7% до 21 890 евро.

При этом мэрия отмечает, что увеличился разрыв между разными районами города. Так, в 2016 году доход семей в Педральбесе в 7,4 раза превышал доход в Сьютат-Меридиана, а в 2017 году показатели в этих двух районах отличались в 6,4 раза.

Число горожан с низкими доходами также сократилось. Доля малоимущих семей в 2016 году составила 15,3%, в 2017 – 13%. До кризиса этот показатель находился на уровне 4,1%.

Среди богатых жителей Барселоны доходы остались неизменны. Как в 2016, так и в 2017 году их доля составила 11,1%. При этом в 2010 году их было 7,5%.