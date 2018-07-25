Испания: 63-летний альпинист разбился в Пиренеях

Среда, 25 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: 63-летний альпинист разбился в Пиренеях

63-летний житель Кантабрии погиб, сорвавшись со склона горы Пико-Инфьернос, расположенной в муниципалитете Пантикоса (Уэска).

В Гражданскую гвардию сообщение об инциденте поступило из убежища Bachimaña около 12:30 в воскресенье, 22 июля.

К месту происшествия немедленно отправились бригады спасателей Пантикосы и Хаки, сотрудники Гражданской гвардии и медик. Тело альпиниста было найдено в нижней части склона в заслеженной зоне с большим уклоном. Врач смог лишь констатировать смерть, пишет noticia.ru.

Тело доставили на вертолете в Пантикосу, а оттуда - в Хаку для проведения вскрытия. Во время несчастного случая у альпиниста был при себе ледоруб и «кошки».

В тот же день случился еще один инцидент в горах. Женщина упала с высоты 30 м, когда поднималась по склону Гран-Фачи и поскользнулась на заледенелом участке. 51-летняя жительница Сан-Себастьяна осталась жива, но получила множественные ушибы и переломы. Прибывшие на место спасатели эвакуировали альпинистку в больницу San Jorge в Уэске.

На Пико-Инфьернос этим летом пострадало еще два человека, в связи с чем Гражданская гвардия призывает альпинистов соблюдать все возможные меры предосторожности.

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