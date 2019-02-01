Испания: 79-летний хулиган терроризирует жителей Виго

Пятница, 01 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: 79-летний хулиган терроризирует жителей Виго

На жителей района О-Кальварио в Виго наводит страх 79-летний мужчина, известный своими хулиганскими выходками.

За год он поцарапал около 1200 автомобилей. Кроме того, пенсионер портит замки и прокалывает шины, а некоторым соседям от него достаются удары палкой.

На улицах О-Кальварио развесили листовки с фотографиями пожилого мужчины и предупреждениями о его поступках, пишет noticia.ru.

Как сообщает агентство Atlas со ссылкой на источники в полиции, совокупный ущерб, который хулиган нанес автомобилям, составляет почти миллион евро.

По словам горожан, инциденты повторяются снова и снова, и они не знают, как с этим бороться. Они отмечают, что полиции известно, кто стоит за хулиганствами, но никаких действенных мер не принимается в силу возраста мужчины. Периодически пенсионера задерживают, но быстро отпускают. Однажды его направили в медицинский центр, но, проверив его психическое состояние, выписали.

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