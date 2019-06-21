Испания: Ада Колау переизбрана мэром Барселоны

Партия Ады Колау Un País en Comú проиграла выборы в местные советы. Однако, благодаря голосам PSC (Социалистическая партия Каталонии), Вальса и независимых депутатов, она смогла вновь возглавить городской совет столицы Каталонии.

Хайме Коллбони, глава PSC и группа Мануэля Вальса, поддержав мэра, смогли отодвинуть сторонников отделения от Испании в лице Эрнеста Марагалла. Партия ERC была лидером на местных выборах 26-М 2019 года. Однако, набрать достаточно голосов при голосовании за пост главы города партия не смогла.

Также, за Колау отдали свои голоса два независимых депутата и три члена партии Ciudadanos. Таким образом она сохранила должность и вновь стала мэром столицы автономного сообщества, не победив на муниципальных выборах, пишет espanarusa.com.

Образовавшийся альянс политиков вызвал негативную реакцию представителей движения за независимость. В день приведения мэра к присяге, они вышли на демонстрацию перед городским советом.

За четыре года, прошедшие со времени, когда Ада Колау впервые была избрана на этот пост, ситуация кардинально изменилась. В тот момент она положительно воспринималась сторонниками независимости. Сейчас, во время принесения присяги новоизбранному главе города пришлось пережить негодование и оскорбления от приверженцев отделения Каталонии, которые собрались на площади перед мэрией.

Хотя сторонники мэра также пришли на площадь Sant Jaume, количество приверженцев сепаратизма значительно превосходило. Колау произносила свою речь под выкрики «позор» и свиста толпы.

Глава партии Valls, приверженец Конституции Испании, один из тех, кто помог Колау вернуться на главный пост в городе. В своей речи он пояснил, что «чувство государства» и «ответственность», присущие Аде Колау, те качества, из-за которых она была переизбрана. Самым важным для него было желание не «получить мэра, сторонника независимости, поэтому он голосовал за нее». Также, он призвал понять всю полноту лежащей на ней ответственности.

Бывший французский премьер-министр высказал благодарность Коллонби за поддержку, благодаря которой удалось обойти движение за независимость, претендовавшее на главный пост в городском совете.

Эрнест Марагалль, лидер ERC (Левые республиканцы Каталонии), готовясь к статусу главы оппозиции, сказал: «Мы здесь для того, чтобы управлять и строить республику. Мы не будем союзниками», – предупредил он Колау. Учитывая ситуацию, в которой ERC и PSC (Социалистическая партия Каталонии) имеют в сумме на три голоса меньше абсолютного большинства, работать новоизбранному мэра будет не легко.

Во время своего инаугурационного выступления Колау пыталась сгладить ситуацию: поблагодарила Вальса за отданные за нее голоса и пообещала руководить органом, который не будет «мэрией за независимость или против независимости». Она призвала освободить «политических заключенных» и объявила, что намерена вернуть «желтую ленточку», символ самоопределения каталонцев, на центральный фасад мэрии столицы автономного сообщества.

Однако, это не удовлетворило разбушевавшуюся толпу. Когда она пересекала площадь Sant Jaume, чтобы поприветствовать президента Женералитата, протестующие, сдерживаемые полицейскими, бросали в Колао и конституционалистов различные предметы.

Вальс отреагировал отказом приветствовать Кима Торра, поддерживавшего митингующих. Президент в свою очередь потребовал от нового главы города защищать «право на самоопределение».