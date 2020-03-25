Испания: «Аэрофлот» оставляет только один рейс Мадрид-Москва

С 25 марта остаётся только один рейс с вылетом в 11:20 (SU2501). «Напоминаем, что оставшийся регулярный рейс «Аэрофлота» - единственный прямой способ вернуться в Россию из Испании», - подчёркивается в сообщении посольства.

В посольстве напомнили, что сейчас добраться в Россию можно только через Мадрид. «Сообщаем также, что направление дополнительных рейсов в регионы Испании для вывоза соотечественников не запланировано. Вновь настоятельно призываем всех россиян, временно находящихся на территории Испании, проявить ответственность и всеми доступными способами срочно добраться до Мадрида с целью скорейшего вылета в Москву», - говорится в сообщении, пишет noticia.ru.