Испания: «Аэрофлот» оставляет только один рейс Мадрид-Москва

Среда, 25 Март 2020 Испания Испания

Испания: «Аэрофлот» оставляет только один рейс Мадрид-Москва

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает регулярные рейсы между Москвой и Мадридом, сообщает посольство РФ в Испании.

С 25 марта остаётся только один рейс с вылетом в 11:20 (SU2501). «Напоминаем, что оставшийся регулярный рейс «Аэрофлота» - единственный прямой способ вернуться в Россию из Испании», - подчёркивается в сообщении посольства.

В посольстве напомнили, что сейчас добраться в Россию можно только через Мадрид. «Сообщаем также, что направление дополнительных рейсов в регионы Испании для вывоза соотечественников не запланировано. Вновь настоятельно призываем всех россиян, временно находящихся на территории Испании, проявить ответственность и всеми доступными способами срочно добраться до Мадрида с целью скорейшего вылета в Москву», - говорится в сообщении, пишет noticia.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)