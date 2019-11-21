Испания: аэропорт готовит специальные сервисы для туристов из Китая

Аэропорт Мадрида начал большую работу по разработке специальных сервисов для гостей из Китая. В рамках будущего плана, который еще не был обнародован, аэропорт сотрудничает с компанией Henkuai, чтобы сделать свои сервисы максимально удобными азиатскому клиенту. Рестораны и бары аэропорта готовы также внести изменения в меню и систему обслуживания. Например, китайцы предпочитают подачу горячей воды при заказе еды, так как считают, что холодная вода вредит желудку, особенно в утреннее время. Рестораны планируют разнообразить предложения китайской кухни, выбрав наиболее традиционные рецепты, пишет espanarusa.com.

Следующие новшества коснутся сферы оплаты и технологий. В Китае уже редко можно встретить людей с кошельками, большинство предпочитают пользоваться системами оплаты с помощью смартфонов. Поэтому магазин беспошлинной торговли Duty Free и другие магазины аэропорта, особо любимые китайцами, предлагают оплатить покупку с помощью платежной системы WeChat Pay. Также планируется внедрить системы оплаты AliPay и Union Pay.

То, что аэропорт подстроится под китайских туристов, не является чем-то необычным. С тех пор, как англичане, американцы и канадцы начали посещать страну, Испания сделала многое, чтобы сделать их пребывание в туристических зонах более комфортным. Англоговорящие туристы могут провести в туристических зонах несколько недель, не испытывая языковых неудобств. Даже расписание обедов и ужинов туристических ресторанов полностью подстраивается под посетителей, чтобы они не зависели от местной сиесты и очень поздних ужинов.

Новое преобразование готовит специальную китайскую версию сервиса, чтобы заставить гостей чувствовать себя как дома, даже несмотря на то, что туристы должны приезжать в другую страну, чтобы познакомиться с местными традициями. Первым шагом к новому сервису в аэропорту Мадрида стало открытие пространства, посвященного исключительно китайской кухне, в одном из VIP-залов. Теперь планируется расширение предложения: на выходах на посадку авиакомпаний, совершающих рейсы в Китай, будут установлены киоски с горячей китайской едой. Кроме того, в этих зонах будут размещены краны с горячей питьевой водой, чтобы пассажиры могли утолить жажду или заварить чай.

Маргарет Чен, основательница некоммерческой ассоциации China Club Spain, одобряет нововведения, но считает, что многое еще предстоит улучшить. Она сожалеет, что Испания напрямую принимает только 800 000 китайских туристов в год. Остальные же въезжают в страну через Францию. Связано это с тем, что испанская виза для граждан Китая делается в течение 72 часов, а французская – всего лишь за 24 часа. Это сильно сказывается на количестве въезжающих в Испанию напрямую. Въезжая и выезжая через Францию, гости делают основные покупки именно там.

Конкуренция стран за привлечение китайских туристов увеличивается с каждым днем. «Многие страны изо всех сил пытаются понравиться китайцам. Испания сейчас в моде, но нужно развивать сферу услуг, чтобы предлагать эксклюзивный сервис», – говорит Карлос Сентис, директор Henkuai, компании, занимающейся совместными испано-китайскими проектами. Также он отмечает, что сейчас большое внимание уделяется инфлюенсерам из Китая, которые рассказывают об Испании на своих страничках в социальных сетях.