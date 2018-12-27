Испания: аэропорт Лансароте назовут в честь канарского художника

Смена названия также будет приурочена к 100-летию со дня рождения художника и скульптора, которое на архипелаге будут праздновать 24 апреля 2019 года.

В своих работах Манрике поднимал вопросы защиты окружающей среды, взаимодействия между творческим началом и природой, а также образа канарского архипелага, послом которого он являлся. К тому же, уроженец Лансароте сделал весомый вклад в сохранение ландшафта острова и его устойчивое развитие, пишет noticia.ru.

Переименованием аэропорта в аэропорт имени Сесара Манрике правительство намерено почтить память и подчеркнуть значимость фигуры мастера, навсегда связанного с канарскими островами.