Испания: аэропорт Лансароте назовут в честь канарского художника

Четверг, 27 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: аэропорт Лансароте назовут в честь канарского художника

На заседании Совета министров Испании было принято решение о переименовании аэропорта Лансароте в честь художника с Канарских островов Сесара Манрике.

Смена названия также будет приурочена к 100-летию со дня рождения художника и скульптора, которое на архипелаге будут праздновать 24 апреля 2019 года.

В своих работах Манрике поднимал вопросы защиты окружающей среды, взаимодействия между творческим началом и природой, а также образа канарского архипелага, послом которого он являлся. К тому же, уроженец Лансароте сделал весомый вклад в сохранение ландшафта острова и его устойчивое развитие, пишет noticia.ru.

Переименованием аэропорта в аэропорт имени Сесара Манрике правительство намерено почтить память и подчеркнуть значимость фигуры мастера, навсегда связанного с канарскими островами.

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