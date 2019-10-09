Испания: аэропорт Мадрида - одно из лучших архитектурных творений

В этом рейтинге терминал занимает 18 место, пишет noticia.ru.

Терминал был достроен в 2006 году. Его авторы - архитектор Ричард Роджерс и студия Lamela. «Им удалось нечто особенное: аэропорт, который не спешишь покидать», - пишет архитектурный критик The Guardian Оливер Уэйнрайт.

По его словам, в терминале Т4 царит «расслабленная атмосфера, которую трудно передать в фотографиях». Здесь важны разные факторы: от особой акустики до нужной иллюминации. Все это снижает уровень стресса у пассажиров, подчеркивает эксперт.