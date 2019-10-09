Испания: аэропорт Мадрида - одно из лучших архитектурных творений

Среда, 09 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: аэропорт Мадрида - одно из лучших архитектурных творений

Британское издание The Guardian включило терминал Т4 аэропорта Мадрида «Барахас» в число 25 лучших архитектурных творений XXI века.

В этом рейтинге терминал занимает 18 место, пишет noticia.ru.

Терминал был достроен в 2006 году. Его авторы - архитектор Ричард Роджерс и студия  Lamela. «Им удалось нечто особенное: аэропорт, который не спешишь покидать», - пишет архитектурный критик The Guardian Оливер Уэйнрайт.

По его словам, в терминале Т4 царит «расслабленная атмосфера, которую трудно передать в фотографиях». Здесь важны разные факторы: от особой акустики до нужной иллюминации. Все это снижает уровень стресса у пассажиров, подчеркивает эксперт.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья