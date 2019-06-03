Испания: аэропорт Мадрида побил рекорд по пассажиропотоку

Понедельник, 03 Июнь 2019 Испания Испания

Испания: аэропорт Мадрида побил рекорд по пассажиропотоку

Аэропорт Мадрида в воскресенье установил рекорд по числу рейсов и пассажиров.

За один день «Барахас» обработал 1 744 рейсов и принял 239 379 пассажиров.

Такой скачок пассажиропотока связан с финалом Лиги Чемпионов, который проходит в эти дни в Мадриде, пишет noticia.ru.

Сегодняшний показатель является историческим рекордом для испанской столицы.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2007 года, когда «Барахас» принял 1507 рейсов. А рекорд по пассажирам был в июне 2008 года - 234 284 человека.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья