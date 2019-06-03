Испания: аэропорт Мадрида побил рекорд по пассажиропотоку

За один день «Барахас» обработал 1 744 рейсов и принял 239 379 пассажиров.

Такой скачок пассажиропотока связан с финалом Лиги Чемпионов, который проходит в эти дни в Мадриде, пишет noticia.ru.

Сегодняшний показатель является историческим рекордом для испанской столицы.

Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2007 года, когда «Барахас» принял 1507 рейсов. А рекорд по пассажирам был в июне 2008 года - 234 284 человека.