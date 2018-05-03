Испания: аэропорт Мадрида превращается в приют для бездомных

Четверг, 03 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: аэропорт Мадрида превращается в приют для бездомных

Почти полсотни бездомных живут в терминалах аэропорта Мадрид-Барахас.

Аэропорт Мадрида является общественным местом, и потому единственное обязательное условие для пребывания в нем - не создавать неудобств и не влезать в неприятности. Бездомные остаются на ночлег в разных местах по всему комплексу: в кафе, рядом с зоной регистрации или зоной прилетов, пишет noticia.ru.

По словам самих бездомных, ночевать в аэропорту гораздо безопаснее, чем на улице. К тому же, в Барахасе есть отопление, бесплатный WiFi, розетки и удобные санузлы.

Как сообщают работники аэропорта, раньше на его территории можно было встретить всего нескольких бездомных, которых знал весь персонал. Во время кризиса ситуация поменялась в худшую сторону. По словам сотрудников, большинство бродяг проводит в аэропорту непродолжительное время, после чего исчезает.

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