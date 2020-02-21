Испания: аэропорт Мадрида в январе был одним из самых непунктуальных

Об этом сообщает Eurocontrol. Такая непунктуальность была вызвана по большей части метеорологическими условиями.

В среднем за день аэропорт Мадрида обрабатывал 537 авиарейсов. А «Эль-Прат» (Барселона) — 378. Eurocontrol также сообщает, что Гран-Канария и Пальма-де-Майорка стали лидерами в Испании по снижению воздушного трафика (на 7,3% и 9,8% соответственно), пишет noticia.ru.