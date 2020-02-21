Испания: аэропорт Мадрида в январе был одним из самых непунктуальных

Пятница, 21 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: аэропорт Мадрида в январе был одним из самых непунктуальных

«Барахас» (Мадрид) в январе вошёл в двадцатку европейских аэропортов с наибольшим числом задержек.

Об этом сообщает Eurocontrol. Такая непунктуальность была вызвана по большей части метеорологическими условиями.

В среднем за день аэропорт Мадрида обрабатывал 537 авиарейсов. А «Эль-Прат» (Барселона) — 378. Eurocontrol также сообщает, что Гран-Канария и Пальма-де-Майорка стали лидерами в Испании по  снижению воздушного трафика (на 7,3% и 9,8% соответственно), пишет noticia.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)