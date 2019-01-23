Испания: аэропорт Валенсии побьет новый рекорд в 2019 году

В 2018 году их число составило 7 769 867 человек, а в этом ожидается, что услугами аэропорта воспользуются более 8 000 000 человек. Кроме того, в 2019 году будут налажены авиарейсы компаний British Airways и Aegean Airlines, которые будут доставлять пассажиров в лондонский Хитроу и афинский аэропорт соответственно. Об этом в прошлую пятницу сообщил директор аэропорта Валенсии Хоакин Родригес.

Летать из Валенсии в Лондон можно будет уже в марте, и в тот же период испанская авиакомпания Vueling обеспечит пассажиров самолетами с большим числом посадочных мест, которые доставят их в аэропорты Фуертевентуры, Гран-Канарии, Лансароте, Лиссабона и Катании.

Что касается качества обслуживания пассажиров, то по данным за 2018 год, 93% человек прошли технический контроль в аэропорту менее чем за четыре минуты. Этот результат руководство планирует улучшить в 2019 году, обратив внимание также на уровень чистоты и скорость доставки багажа. Кроме того, будет создана новая зона для приехавших из-за границы, построена новая парковка, улучшены подъезды к терминалу и установлено освещение LED. Также аэропорт планирует снизить расход воды и электричества и организовать на парковке место подзарядки для электрического транспорта, пишет espanarusa.com.

Родригес напомнил, что в 2018 году аэропорт не только достиг рекордной цифры по перевозке пассажиров, но и занял третье в Европе место по увеличению числа посадочных мест. В прошлом году с аэропортом сотрудничала 31 авиалиния, обеспечив 113 маршрутов и позволив связать пассажиров с 23 странами.

По мнению Родригеса, эти позитивные изменения демонстрируют, что Валенсия выходит на международный уровень, получая при этом положительные отзывы со стороны авиакомпаний и клиентов.

Коснулся Родригес и озабоченности по поводу Брексита. Он уверен, что инфраструктура валенсийского аэропорта, который осуществляет рейсы не только в Англию, но и во многие другие страны Европы, не позволит факту выхода Великобритании из Евросоюза отразиться на работе аэропорта, и что потеря британских пассажиров, составляющих около 9% от общего числа клиентов, будет возмещена за счет создания новых авианаправлений.

Что касается конкуренции с аэропортом в Кастельоне, Родригес уверен, что, несмотря на существующую текучку пассажиров, Валенсия не страдает от нехватки клиентов. Он также добавил, что разрабатывается план по звукоизоляции 4500 жилых домов, расположенных вблизи аэропорта. Проект рассчитан на 3–4 года, и в его реализацию инвестировано 9 100 000 евро.