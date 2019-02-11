Испания: акция Renfe к 14 февраля: два билета по цене одного

Понедельник, 11 Февраль 2019 Испания Испания

Испания: акция Renfe к 14 февраля: два билета по цене одного

Железнодорожный оператор Renfe запускает акцию по случаю Дня всех влюбленных.

При поездках в период с 14 по 18 февраля на скоростных линиях AVE или на поездах дальнего следования (Larga Distancia) билеты для пары обойдутся по цене одного билета. Акция распространяется только на билеты в обе стороны, пишет noticia.ru.

О начале акции компания сообщила на своей странице в Twitter под девизом «Путешествуй с нами и возьми с собой кого захочешь».

Билеты со скидкой можно приобрести до 18 февраля любым доступным способом: на официальном сайте, в кассах, турагентствах или по телефону.

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