Испания: акция Renfe к 14 февраля: два билета по цене одного

При поездках в период с 14 по 18 февраля на скоростных линиях AVE или на поездах дальнего следования (Larga Distancia) билеты для пары обойдутся по цене одного билета. Акция распространяется только на билеты в обе стороны, пишет noticia.ru.

О начале акции компания сообщила на своей странице в Twitter под девизом «Путешествуй с нами и возьми с собой кого захочешь».

Билеты со скидкой можно приобрести до 18 февраля любым доступным способом: на официальном сайте, в кассах, турагентствах или по телефону.