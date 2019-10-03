Испания: активные мамы объединяются в борьбе за экологию

Экологическая ассоциация мам школьников Madres por el clima проводит в школах Мадрида разнообразные мероприятия для детей и преподавателей, в рамках которых в интересной форме преподносится информация об изменениях климата и возможностях изменения экологической ситуации. На создание данной инициативы женщин вдохновили выступления школьников в рамках всемирного движения Fridays for future. «В марте этого года мамы, состоящие в родительской группе, решили присоединиться к движениям против изменения климата. «Мы создали открытую виртуальной группу в социальной сети. Затем начали отправку сообщений, рассказывающих о нас и приглашающих присоединиться к инициативе. За 36 часов группа побила все рекорды по посещаемости», – рассказывает одна из организаторов Йетта Агуадо.

К этому проекту, появившемуся на свет в Мадриде (хоть и в виртуальном пространстве), в течение нескольких дней присоединились группы мам из других точек Испании. Активные женщины Канарских островов и Барселоны были первыми. Йетта Агуадо подчеркивает, что к ним присоединяются как государственные, так и частные учебные заведения. В их числе есть и несколько религиозных колледжей. «Мы считаем очень важным привлекать людей с разным мировоззрением, из разных слоев общества. Экологическая проблема выходит за рамки ограничений по цвету кожи или материальному достатку. Она объединяет людей», – добавляет она. Участницы Madres por el clima хотят внести свой вклад в борьбу с изменениями климата, повышая осведомленность окружающих, в первую очередь своих детей. Они заявляют, что их цель – это не обвинять и указывать, а делиться информацией и ресурсами, создавая так называемую «повседневную экологичность», которая проявляется в деталях.

Все надолго запомнят эмоциональное выступление защитницы окружающей среды Греты Тунберг на саммите ООН по климату в Нью-Йорке на прошлой неделе. 16-летняя шведская активистка вместе с 15 другими детьми и подростками подала официальную жалобу на страны, подписавшие Декларацию о правах ребенка, за неспособность защитить детей от изменений климата. Ассоциация Madres por el clima прислушивается к мнению молодого поколения и готова принимать меры для обеспечения охраны здоровья детей, пишет espanarusa.com.

Участницы проекта рассказывают, что мир пока не совсем осознает силу образования и его огромное влияние на будущее планеты, которое будут создавать новые поколения. Поэтому они настроены продолжать активную работу в сфере образования, пользуясь большими возможностями этой сферы и привлекая в помощники все больше учебных заведений не только в столице, но и по всей стране. Сейчас кипит работа по созданию базы ресурсов, включающей короткометражные фильмы, презентации, материалы для выездных лекций, специальные образовательные проекты и т.д. Активные мамы связываются с молодыми участниками мирового движения Fridays for future, чтобы обсудить детали и спросить их мнения по поводу уже проведенных мероприятий.