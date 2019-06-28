Испания: Альбайсин празднует двадцатипятилетие

Незнающие люди могут думать, что Лос-Карменес - это название футбольного стадиона в Гранаде, и это так, но прежде всего это величественные и благоустроенные дома, которые расположились вверх по холму в районе Альбайсин.

Они не привлекают большого внимания, так как мусульмане традиционно строят жилища со сдержанным экстерьером, оставляя роскошь, красоту и изысканность внутри, исключительно для удовольствия семьи, живет в доме. Как правило, они находятся на возвышенности, и их можно узнать по зеленому пятну кипарисов, которые поднимаются в небо из окружающих дома садов.

Район Альбайсин на первый взгляд скромно выглядит, но в нем хранится вся история города Гранада. На этом холме находятся истоки того, что впоследствии станет столицей королевства Насрид. Чтобы понять это, мы должны вернуться к 7 веку до нашей эры, когда иберийские иммигранты основали там поселение, которое они назвали Илибери. Два столетия спустя началась романизация полуострова, и в 45 году до н.э. Юлий Цезарь присвоил поселению титул Муниципия, назвав его Florentia Liberritana. Это была его лучшая эпоха. С приходом готов городок стал военным лагерем и сельскохозяйственным поселением, но мусульманское вторжение оживило его экономику и значимость. После завоевания Гранады католическими монархами в 1492 году население Альбайсина, почти полностью мавританское, жило в мире ... пока кардинал Сиснерос не запретил их ритуалы и культурные символы. Это было началом конца мавританской культуры в Альбайсине, пишет espanarusa.com.

Свидетельством того значительного подъема, который пережило это поселение, стало проведение здесь первого Христианского Собора в Испании, который проводился в качестве подготовки к великому Вселенскому Христианскому Собору, созванному в Никее Императором Константином. С тех пор много воды утекло, и примитивное поселение стало одним из самых значимых районов Андалусии, что доказывает тот факт, что в наши дни Альбайсин празднует 25-ю годовщину своего признания объектом Всемирного наследия.

Лучше всего понять Альбайсин можно, созерцая его с великолепных смотровых площадок Альгамбры. Вы точно узнаете его - это целый однотонный район с белыми фасадами, красными крышами и очень узкими улицами, так что солнце не может на них проникнуть. А самым аутентичным опытом станет прогулка по его мощеным улицам, извивающимся на склоне холма между белыми стенами, которые ревностно охраняют тайны района. Внезапно человек оказывается на открытой площади, например, Мирадор-де-Сан-Николас, вокруг которой впервые расселились мусульмане в 11-м веке, поднимает глаза и смотрит на стены Альгамбры и сады Хенералифе, величественно раскинувшиеся на фоне великолепной Сьерра-Невады. Кажется, невозможно определить, какой вид красивее - на Альгамбру с Альбайсина, или на Альбайсин с Альгамбры.

Теперь, когда высокоскоростной железнодорожный транспорт добрался и до Гранады, отличным решением станет приехать сюда на пару дней и затеряться в Альбайсине. Если вы будете гулять без спешки, вы найдете руины Иберии, римские руины и свидетельства различных периодов мусульманского господства. С иберийского периода можно найти остатки стены на площади Санта-Исабель-ла-Реаль. Со времен Римской империи здесь сохранились остатки акведука рядом с нынешней мечетью, несколько некрополей и гончарные печи рядом с Кармен де ла Мурайа. С доназарианской эпохи - северная стена Алькасабы, минарет Сан-Хосе, Пуэрта-де-лос-Таблерос …