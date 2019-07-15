Испания: Аликанте закрыли три пляжа из-за агрессивной рыбы

Как рассказали работающие на побережье спасатели, около 17:30 7-летнего мальчика, который находился на мелководье на пляже El Pinet, атаковала рыба. Ребенка доставили в госпиталь, где ему обработали раны.

Буквально через полчаса после этого инцидента на том же пляже рыба укусила за ногу другого ребенка - 10 лет. Его тоже сразу доставили в госпиталь, пишет noticia.ru.

После второго случая спасательная служба Эльче решила закрыть этот и соседние пляжи, установив красные флаги. Впрочем, уже в субботу ограничение на купание были сняты. Хотя до сих пор не удалось установить, какая именно рыба нападала на детей.