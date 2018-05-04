Испания: альпинист чудом выжил, попав под лавину в Пиренеях

Инцидент произошел в муниципалитете Телья-Син утром 3 мая. Двое мужчин в возрасте 55 и 59 лет поднимались по склону, чтобы совершить спуск на лыжах, когда их внезапно настигла лавина.

Один из альпинистов остался цел и невредим, в то время как его спутника унесло лавиной и он упал с обрыва высотой 45 метров. Как позже сообщили в Гражданской гвардии, он выжил, благодаря большому снежному покрову, который смягчил удар при падении. Мужчина чудом остался жив, но получил многочисленные травмы, в частности, сломал несколько ребер, пишет noticia.ru.

Попав под лавину, мужчины смогли подать сигнал бедствия, что позволило спасательным службам прибыть к месту происшествия в максимально короткие сроки. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего он был эвакуирован вертолетом в больницу Уэски.