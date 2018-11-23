Испания: Амансио Ортега приобрел главное отделение Amazon

Компания Pontegadea Inmobiliaria, принадлежащая самому богатому человеку Испании Амансио Ортеге, который является владельцем текстильной империи Inditex, приобрела часть главного здания компании Amazon в Сиэттле (США).

По предварительным оценкам, данная покупка обошлась текстильной империи Inditex от 645 до 654 миллионов евро, пишет espanarusa.com.

В частности, Pontgadea заинтересована в приобретении двухэтажного здания Troy Bloсk, которое принадлежит фонду USAA Real Estate, имеющему отношение к Вооруженным силам США. Если эта коммерческая операция будет доведена до логического завершения, то в собственность холдинга Амансио Ортеги перейдет Troy Block – двухэтажное объединенное здание, входящее в комплекс зданий, входящих в торговый центр, самый большой в мире после Лондона.

Как выяснилось в результате исследования, данная операция станет крупнейшей за всю историю работы Indinex на зарубежных рынках после приобретения в Лондоне здания Adelphi за 680 миллионов евро.

Общая сумма недвижимости, купленной Inditex в текущем году, составила по итогам прошлого года 385 миллионов евро, что на 13,5% больше по сравнению с предыдущим годом. 51% инвестиций в недвижимость имеют европейское происхождение, 46% – из США и Латинской Америки, и только 3% – из Азии.