Испания: Амансио Ортега приобрел главное отделение Amazon
Самый богатый человек Испании приобретает главное отделение Amazon.
Компания Pontegadea Inmobiliaria, принадлежащая самому богатому человеку Испании Амансио Ортеге, который является владельцем текстильной империи Inditex, приобрела часть главного здания компании Amazon в Сиэттле (США).
По предварительным оценкам, данная покупка обошлась текстильной империи Inditex от 645 до 654 миллионов евро, пишет espanarusa.com.
В частности, Pontgadea заинтересована в приобретении двухэтажного здания Troy Bloсk, которое принадлежит фонду USAA Real Estate, имеющему отношение к Вооруженным силам США. Если эта коммерческая операция будет доведена до логического завершения, то в собственность холдинга Амансио Ортеги перейдет Troy Block – двухэтажное объединенное здание, входящее в комплекс зданий, входящих в торговый центр, самый большой в мире после Лондона.
Как выяснилось в результате исследования, данная операция станет крупнейшей за всю историю работы Indinex на зарубежных рынках после приобретения в Лондоне здания Adelphi за 680 миллионов евро.
Общая сумма недвижимости, купленной Inditex в текущем году, составила по итогам прошлого года 385 миллионов евро, что на 13,5% больше по сравнению с предыдущим годом. 51% инвестиций в недвижимость имеют европейское происхождение, 46% – из США и Латинской Америки, и только 3% – из Азии.