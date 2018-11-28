Испания: Андалусия – хлопковый рай

Именно в этом регионе находятся 99,89% хлопковых полей Испании, благодаря которым страна является, вместе с Грецией, лидером ЕС по производству хлопка. Главными покупателями этого натурального продукта являются Пакистан, Марроко, Индонезия и Вьетнам.

В пределах автономии, главное место занимает Севилья, в которой расположены 60% хлопковых полей, затем следуют Кадис (20%), Кордова (9%), Хаэн (8%) и Уэльва (1%).

Производство хлопка в Севилье выросло до 132 000 тонн, что обозначает увеличение объема на 30%, а в целом в Андалусии, согласно данным управления сельским хозяйством, собирают более 199 000 тонн хлопка в год.

Объемы сбора хлопка в других провинциях располагаются в таком порядке: Кадис – 39 703 тонн (+0,9%); Хаэн – 12 456 тонн (-6,4%); Кордова – 14 073 тонн (+2,6%); Уэльва – 785 тонн (+19,5%). В среднем за период 2015–2017 годов производство увеличилось, и наибольший рост отмечается в Уэльве, где он составил 17,9%, и в Кадисе и Севилье, где он равняется 13,2%, пишет espanarusa.com.

Ожидается, что за 2018–2019 годы в Андалусии будет собрано 201 495 тонн хлопка, что на 1,5% больше, чем в прошлом году, и на 12,8% больше среднего результата за последние три года, согласно подсчетам управления по сельскому хозяйству и рыбной ловли.

Секретарь организации COAG – Союза фермеров и скотозаводчиков Андалусии – Хосе Антонио Гарсиа сообщил, что это новый урожай будет одним из лучших за последние годы, собранных с полей общей площадью в 65 000 гектаров.

Сбор урожая уже начался в первые дни октября, и Севилья является главным фронтом работ, где в этом году хлопком засеяно 42 000 гектаров. Планируется продавать хлопок по цене от 0,50 до 0,58 евро за один килограмм, хотя окончательно цены будут установлены для каждого покупателя в отдельности и будут зависеть от того периода, когда будет осуществлена торговая сделка.

Севильские производители хлопка получат финансовую помощь от организации PAC (Общая аграрная политика) в сумме 32,3 миллиона евро. PAC осуществляет субсидии для сельскохозяйственников и скотопроизводителей Евросоюза, бенефициариями в этом году станут 3197 производителей хлопка.

Финансовая помощь выдается через Совет управления Андалусии тем, кто с минимальной плотностью посеял разрешенное количество видов хлопка на сельскохозяйственных территориях, разрешенных для выращивания хлопка. По декларации PAC 2018, в Андалусии под производство хлопка было отведено 65 084 гектара земли, что на 3,4% больше, чем в прошлом году.

Часто производство хлопка носит кооперативный характер: многие производители объединяются в группу Coalsa S.L., основанную в 2009 году и представляющую 25% регионального и национального объема производства.