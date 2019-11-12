Испания: Анджелина Джоли приехала на Канарские острова

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: Анджелина Джоли приехала на Канарские острова

Анджелина Джоли приехала на Канарские острова для съемок в супергеройском фильме "Вечные".

Известная американская актриса Анджелина Джоли находится на острове Фуэртевентура, где снимается в последней серии саги Marvel под названием The Eternals. Фильм должен выйти в начале ноября 2020 года. В новом фильме из вселенной Marvel Анджелина играет супергероиню Тену, пишет espanarusa.com.

Творческая группа приехала в Испанию на Фуэртевентуру, один из Канарских островов в Атлантическом океане, для продолжения работы над фильмом, которая началась в июле 2019 года в Британии. Съемки пройдут в Корралехо, уникальном природном парке площадью 48 000 га, знаменитом ветряными пляжами и «космическими» дюнами. Среди тех, кто приехал на остров, одна из главных гостей – обладательница премии «Оскар», «расхитительница гробниц» Анджелина Джоли, которая решила совместить приятное с полезным и взяла с собой в Испанию детей.

Впервые репортеры «выловили» Анджелину, одну из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, на выходе из местного оптового гипермаркета, где она вместе с Захарой, 14 лет, и двойняшками Ноксом и Вивьен, 11 лет, делала покупки. Мать шестерых детей была в хорошем настроении и счастливо улыбнулась, выходя из магазина с покупками.

В выходные семья в составе Анджелины, младших детей Нокса и Вивьен и старших Шайло и Захарой прогулялась на катере. На борт звезда поднялась, неся в руках толстую папку со сценарием.

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