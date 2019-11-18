Испания: Антонио Бандерас открыл в Малаге собственный театр

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: Антонио Бандерас открыл в Малаге собственный театр

В Малаге прошла церемония открытия нового театра - Teatro del Soho. Его основал испанский актер Антонио Бандерас.

Первой постановкой стал мюзикл "Кордебалет" (A Chorus line), в котором играет и сам Бандерас.

На церемонии открытия присутствовали многие знаменитости, например, режиссер Педро Альмодовар, пишет noticia.ru.

Бандерас вложил в театр более 1 млн евро собственных средств. Еще почти 2,5 млн выделил банк CaixaBank. В нем две сцены - основная на 667 мест и малая, рассчитанная на 200 зрителей.

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