Испания: Антонио Бандерас открыл в Малаге собственный театр

Первой постановкой стал мюзикл "Кордебалет" (A Chorus line), в котором играет и сам Бандерас.

На церемонии открытия присутствовали многие знаменитости, например, режиссер Педро Альмодовар, пишет noticia.ru.

Бандерас вложил в театр более 1 млн евро собственных средств. Еще почти 2,5 млн выделил банк CaixaBank. В нем две сцены - основная на 667 мест и малая, рассчитанная на 200 зрителей.