Испания: Антонио Бандерас снимется в фильме по видеоигре

Вторник, 03 Март 2020 Испания Испания

Испания: Антонио Бандерас снимется в фильме по видеоигре

Певец и актер из Испании Антонио Бандерас примет участие в экранизации серии приключенческих игр «Uncharted» («Неизведанное»).

Кроме Бандераса в фильме заняты София Тейлор Али («Анатомия страсти») и Тати Габриэль, (сериал «Сотня»). Об ролях всех троих пока не сообщается, известно лишь, что это будут роли второго плана.

Главную роль молодого искателя приключений Нейтана «Нейта» Дрейка исполнит Том Холланд, а Марк Уолберг сыграет Виктора «Салли» Салливана — его наставника и лучшего друга, пишет regnum.ru.

Сценарий фильма написали Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй («Железный человек», «Люди в чёрном: Интернэшнл»), а режиссерское кресло занял Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zoмбилэнд», «Венома»).

Напомним, серия игр, разработанная компанией Naugty Dog для Play Station 3 и 4, представляет собой приключенческий боевик от третьего лица, сюжет которого составляет охота за сокровищами и древними артефактами в отдаленных и труднодоступных уголках мира.

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