Испания: Антонио Бандерас зажёг рождественские огни в Малаге

Понедельник, 02 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: Антонио Бандерас зажёг рождественские огни в Малаге

В Малаге включили рождественскую иллюминацию.

В торжественной церемонии принял участие испанский актёр Антонио Бандерас, который собственноручно зажёг праздничные огни на улице Лариос.

Вместе с мэром Франсиско де ла Торре и другими чиновниками Бандерас предстал перед горожанами на главной улице Малаги в пятницу вечером. Бандерас отметил, что Малага стала одним из первых городов, которые переходят на альтернативные источники энергии не на словах, а на деле. «Несмотря на зрелищность всего этого, затраты потребовались совсем небольшие», - заявил он. За десять лет расходы на электроэнергию для освещения центральных улиц снизились почти в пять раз, пишет noticia.ru.

Бандерас также напомнил про только что открытый им театр и пообещал сделать ещё много полезного для родного города.

В этом году на улице Лариос рождественская иллюминация дополняется музыкальным сопровождением. Насладиться праздничной атмосферой можно до 5 января.

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