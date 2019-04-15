Испания: археологи обнаружили несуществующую линию метро

История гласит, что в 1888 году в каталонской столице состоялась Всемирная выставка, являющаяся открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Она прошла с большим успехом и стала толчком к изменению городской среды Барселоны.

В 1929 году была запланирована следующая Всемирная выставка, к моменту открытия которой готовилась реконструкция инфраструктуры горы Монжуик. В октябре 1928 года был открыт участок фуникулера, соединяющий Paral·lel с парком Монжуик. Со станции Paral·lel отправлялся еще один фуникулер, который доставлял пассажиров до крепости на горе. Сейчас эта линия фуникулера не используется. В соответствии с грандиозными планами была также спроектирована линия метро без промежуточных остановок, которая должна была соединять станцию Liceu с фуникулером Paral·lel. Но ее строительство так и не было завершено. В этом году археологи обнаружили часть туннеля, который и стал когда-то началом воплощения грандиозного плана, пишет espanarusa.com.

Антонио Наварро, который в 2010 году был владельцем магазина на улице Nou de la rambla, рассказывает о том, что в 2013 году стал интересоваться историей создания улицы, обнаружил информацию о проекте линии метро и сообщил об этом в мэрию города. Место, где начинался призрачный туннель, было найдено случайно благодаря археологическим работам, проводимым перед установкой пневматической сети сбора мусора в Raval-Sur компанией Global Geomàtica с марта этого года. В ходе раскопок специалисты нашли различные скрытые в земле детали, связанные с изменениями городской инфраструктуры в XVII и XVIII веках. На стыке улицы Est с Nou de la rambla археологи обнаружили туннель. В этот момент информация, найденная Антонио Наварро в архивах, стала проясняться, а городские власти обратились к нему за дополнительными сведениями.

По словам муниципального археолога Хавьера Маесе, в начале 1930-х годов был восстановлен проект подземной железной дороги от Rambla del Centro до улицы Marqués del Duero, однако во время его реализации возникли экономические проблемы и технические трудности. В дополнение к этому продолжались забастовки рабочих, что заставило Городской совет Барселоны отказать в разрешении на строительство. После окончания Гражданской войны были предприняты безуспешные попытки возобновить работу над проектом. Была построена только станция Paral·lel и во время введения в эксплуатацию нынешней линии 3 восстановлены некоторые сооружения тех времен.

В течение долгого времени оставался забытым тот факт, что на промежутке от улицы Est до Nou de la rambla существует так называемая подземная скважина, в которой в 1930-е годы был сооружен туннель. Он и предстал перед археологами во всей красе в 2019 году. Туннель покрыт бетоном толщиной до 80 сантиметров и имеет глубину 12,5 метров. Археологи обнаружили там наличие большого объема грунтовых вод, деревянные лестницы и балки для подъема оборудования. Вход в туннель был закрыт в 1933 году после того, как жители соседних домов выступили против открытых люков на улице. Работы по изучению объекта продолжаются.