Испания: арт-вечеринки в Барселоне

Алиса и Брюс, молодая пара из Калифорнии, которая поселилась в Барселоне в 2017 году, предложила жителям города собираться в уютном месте, чтобы порисовать, наслаждаясь отличным вином и испанскими оливками. До этого они предложили ту же концепцию в Жироне, где идея была с интересом воспринята местными жителями. Молодые люди рассказывают, что такого рода арт-вечеринки не уступают по популярности городским квестам в их родной Калифорнии. ArteBar в Барселоне представляет собой небольшое, но уютное пространство, где всегда звучит душевная музыка. Здесь можно встретить людей всех национальностей (как и в самой Барселоне), которые в стильных черных фартуках с бокалом вина в руке создают яркие картины. В углу новых участников ожидают белые холсты и яркие краски, пишет espanarusa.com.

«До приезда в Барселону у нас была своя художественная школа в Лос-Анджелесе, а затем летний лагерь изобразительного искусства для подростков во Франции. Потом мы захотели сделать что-то новое и интересное. Учить рисовать и понимать искусству, пить хорошее вино, общаясь с интересными людьми – все это показалось нам идеальным времяпрепровождением», – рассказывает Алиса. Во время занятий каждый может выбрать вино по вкусу и наслаждаться им во время творческого процесса. В перерывах можно попробовать испанские оливки и другие закуски, а также танцевать и знакомиться с коллегами по творчеству.

Их мастер-классы проводятся не только в ArteBar, но и в других творческих пространствах Барселоны. Все анонсы мероприятий можно узнавать на их сайте https://www.artebar.es/. Каждая встреча длится три часа, во время нее участники узнают о разнообразных стилях рисования и могут выбрать определенную тему, которую хотят отразить в своей будущей уникальной картине. Некоторые приходят сюда с компанией друзей, другие одни, а третьи приобщают к искусству своих детей. В последнее время много влюбленных пар устраивают творческие свидания. Брюс рассказывает, что самыми любимыми темами участников являются пейзажи побережья Коста-Брава, цветы, деревья и домашние животные. Он подробно раскрывает ученикам секреты той или иной стилистики, дает советы и поддерживает каждого во время процесса творчества, при этом давая гостям возможность выразить свой уникальный стиль. Картину, конечно же, можно забрать домой, чтобы показать или подарить друзьям. Те, кто собирается выбрать тему «Домашние животные», должен заранее скинуть фотографию своего питомца организаторам, чтобы те приготовили эскиз, который на встрече будет оживать под кистью участника. В случае выбора других тем, гостей ждет импровизация.

«Каждую ночь мы рисуем разные картины и учим других, как создавать свой уникальный шедевр шаг за шагом. Мы хотим, чтобы люди могли сделать это самостоятельно, используя любые цвета, которые они хотят», – говорит Брюс. Иногда набираются большие группы с количеством участников более чем 20 человек, такие занятия проходят в душевной обстановке с интересными разговорами. 90% участников – люди, которые живут в Барселоне: как местные, так и те, кто сделал ее своим вторым домом. Однако туристы тоже заглядывают на такие вечеринки. Организаторы также проводят мероприятия по творческому тимбилдингу и организуют закрытые вечеринки.