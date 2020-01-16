Испания: «Атлетико» и «Севилья» поборются за Сусо

Четверг, 16 Январь 2020 Испания Испания

Испания: «Атлетико» и «Севилья» поборются за Сусо

Мадридский «Атлетико» и «Севилья» проявляют интерес к испанскому нападающему «Милана» Сусо.

Утверждает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

По данным источника, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также предложения по трансферу форварда сделали «Валенсия» и «Хетафе». Ранее сообщалось, что «Милан» выставил Сусо на трансфер, так как хавбек разочаровал своей игрой руководство клуба, пишет championat.com.

Сусо перешёл в «Милан» в январе 2015 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила 1,3 млн евро. В нынешнем сезоне 26-летний испанский футболист принял участие в 16 матчах чемпионата Италии (15 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт испанского хавбека с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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