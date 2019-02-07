Испания: авиаинструктор и курсант разбились на самолете

Находившиеся внутри курсант и летчица-инструктор погибли.

Гражданская гвардия полагает, что перед падением произошло столкновение со сверхлегким летательным аппаратом. Обстоятельства произошедшего выясняются, но все указывает на то, что именно по этой причине самолет потерял баланс, пишет noticia.ru.

Инцидент произошел в сельской местности неподалеку от аэродрома, расположенного между Кихорной и Вильянуэва-де-ла-Каньяда.

Погибшие – испанка1988 года рождения и афганец 1992 года. Они получили множественные травмы. Прибывшие на место медики смогли лишь констатировать их смерть.