Испания: авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов

Это не совсем типично. Как правило, сначала Iberia нанимает пилотов на внутренние рейсы, а затем постепенно переводит их на международные. Но сейчас авиаперевозчику срочно потребовались кадры в связи с расширением маршрутной сетки и закупкой новых самолетов A350-900, пишет noticia.ru.

Заявки необходимо подавать до 31 декабря через официальный сайт компании: https://iberia.aplygo.com/seleccionpilotos/2019