Испания: авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов

Четверг, 23 Май 2019 Испания Испания

Испания: авиакомпания Iberia объявила о наборе пилотов

Испанская авиакомпания Iberia открыла вакансии пилотом на международные рейсы из Мадрида.

Это не совсем типично. Как правило, сначала Iberia нанимает пилотов на внутренние рейсы, а затем постепенно переводит их на международные. Но сейчас авиаперевозчику срочно потребовались кадры в связи с расширением маршрутной сетки и закупкой новых самолетов A350-900, пишет noticia.ru.

Заявки необходимо подавать до 31 декабря через официальный сайт компании: https://iberia.aplygo.com/seleccionpilotos/2019

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья