Испания: авиакомпания Vueling запустила виртуального ассистента

В сообщении компании говорится, что это собственная разработка Vueling, аналогов которой пока нет на рынке авиаперевозок.

Виртуальный ассистент поможет пассажирам зачекиниться, позволит хранить посадочные талоны в электронном виде в телефоне, а также будет держать в курсе о времени прилета, задержках и т.д., пишет noticia.ru.

Пока ассистент работает только на испанском языке. Скоро появится и на английском.