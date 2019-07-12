Испания: авиакомпания Vueling запустила виртуального ассистента
У авиакомпании Vueling появился виртуальный ассистент, который будет доступен пассажирам в мессенджере WhatsApp.
В сообщении компании говорится, что это собственная разработка Vueling, аналогов которой пока нет на рынке авиаперевозок.
Виртуальный ассистент поможет пассажирам зачекиниться, позволит хранить посадочные талоны в электронном виде в телефоне, а также будет держать в курсе о времени прилета, задержках и т.д., пишет noticia.ru.
Пока ассистент работает только на испанском языке. Скоро появится и на английском.