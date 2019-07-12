Испания: авиакомпания Vueling запустила виртуального ассистента

Пятница, 12 Июль 2019 Испания Испания

Испания: авиакомпания Vueling запустила виртуального ассистента

У авиакомпании Vueling появился виртуальный ассистент, который будет доступен пассажирам в мессенджере WhatsApp.

В сообщении компании говорится, что это собственная разработка Vueling, аналогов которой пока нет на рынке авиаперевозок.

Виртуальный ассистент поможет пассажирам зачекиниться, позволит хранить посадочные талоны в электронном виде в телефоне, а также будет держать в курсе о времени прилета, задержках и т.д., пишет noticia.ru.

Пока ассистент работает только на испанском языке. Скоро появится и на английском.

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