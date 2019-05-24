Испания: автобус без водителя появится в Лансароте

Транспорт будущего находится не только в руках экспертов из таких стран, как США и Китай. Электрический автономный автобус является результатом работы более шестидесяти инженеров из университетов Испании, которые занимаются разработками, чтобы превратить страну в передовую державу на мировом рынке транспортных средств будущего. «Этот проект представляет собой что-то невероятное», – заявляет Рикардо Чичарро, консалтинговый директор по интеллектуальному транспорту 2RK. Несколько лет назад он поднял вопрос о необходимости создания и внедрения современной системы коллективного автономного транспорта в Испании. Во время одной из своих поездок в национальный парк Тиманфайя, где полсотни дизельных автобусов совершают ежедневные туры, Чичарро и его коллеги задумались о том, какой вред окружающей среде несет такой транспорт. По оценочным данным, они выбрасывают в атмосферу около 470 тонн углекислого газа в год, пишет espanarusa.com.

Университет Карлоса III и Испанская дорожная ассоциация сразу же поддержали инициативу разработки современного транспорта, к которой постепенно присоединились различные компании и учреждения, включая Институт безопасности автотранспортных средств, страховую компанию Mapfre España и Национальный институт аэрокосмической техники. Так родился проект экологичного и безопасного транспорта CITIES Timanfaya. «На сегодняшний день не существует ничего подобного. Никто до этого момента не реализовал идею создания автономных автобусов на таком сложном участке, как Тиманфайя, для перевозки более миллиона человек в год», – заявляют эксперты. В Совете Лансароте отмечают, что реализация этого проекта также станет импульсом для дальнейшего развития туризма.

Безопасность является одним из ключевых аспектов данного транспортного средства. Благодаря современной системе адаптации к окружающим его объектам, динамическому управлению и регулированию скорости автобус сможет безопасно объезжать автомобили, людей, которые могут встретиться на его пути, а также всех животных, населяющих природный парк. Он будет иметь пятый уровень автономности, который предполагает отсутствие руля, рычага переключения передач, педали сцепления и тормоза. Профессор кафедры системной и автоматической инженерии Университета Карлоса III в Мадриде Хосе Мария Арминголь объясняет, что такая технология обычно применяется при создании автомобилей, которые перемещаются только по коротким линейным путям и установленным полосам движения. Что касается нового автобуса, ему придется преодолевать маршруты протяженностью более 14 километров с крутыми подъемами и спусками. Арминголь также добавляет, что национальный парк Тиманфайя станет экспериментальной площадкой применения новых транспортных технологий, что даст возможность адаптировать их к другим участкам.

Проект был направлен в Генеральное управление дорожного движения, а также в Министерство науки, инноваций и университетов с целью заручиться поддержкой государственных органов и создать межведомственную рабочую группу, которая будет стимулировать необходимую адаптацию законодательства к автономному вождению. Елена де ла Пенья, заместитель директора Испанской дорожной ассоциация, отмечает, что это является одним из незавершенных и приоритетных этапов внедрения проекта. «В таких инновационных областях создание новых технологий всегда опережает законы. Правовое регулирование на данном этапе необходимо для дальнейшего решения вопросов страхования», – рассказывает она.

Несколько недель назад группа экспертов CITIES Timanfaya отправилась на остров Лансароте, чтобы собрать данные о маршруте Ruta de los Volcanes для дальнейшей их оптимизации и создания электронной карты. Для сбора данных они используют дифференциальные GPS, которые считаются гораздо более точными, чем обычные, а также стереокамеры и оборудование лидар (технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью оптических систем, позволяющая получать точные данные в трехмерном измерении). Планируется, что первые испытания нового транспорта начнутся уже в январе 2020 года, за несколько месяцев до того, как будут запущены первые два электрических автономных автобуса на территории национального парка Тиманфайя.