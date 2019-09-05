Испания: Барселона бьет рекорды по числу туристов

Они провели в городе более 2 миллионов ночей. Рост составил более 5% по сравнению с июлем 2018 года.

Однако представители отельного бизнеса и туриндустрии в целом отмечают, что рост произошел за счет низкобюджетных туристов. Те же, кто много тратит, наоборот, стали меньше приезжать в каталонскую столицу, пишет noticia.ru.

«Барселоне надо проводить кампании по привлечению туристов, которые заинтересованы в покупках и культуре, а также бизнес-туристов», - считает глава Gremi d’Hotels Манель Касальс.