Испания: Барселона бьет рекорды по числу туристов

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Испания Испания

Испания: Барселона бьет рекорды по числу туристов

В июле Барселона приняла рекордное число туристов - 825 тысяч человек.

Они провели в городе более 2 миллионов ночей. Рост составил более 5% по сравнению с июлем 2018 года.

Однако представители отельного бизнеса и туриндустрии в целом отмечают, что рост произошел за счет низкобюджетных туристов. Те же, кто много тратит, наоборот, стали меньше приезжать в каталонскую столицу, пишет noticia.ru.

«Барселоне надо проводить кампании по привлечению туристов, которые заинтересованы в покупках и культуре, а также бизнес-туристов», - считает глава Gremi d’Hotels Манель Касальс.

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