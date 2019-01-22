Испания: Барселона - город стартапов

Барселона продолжает привлекать внимание новых предпринимателей. Согласно результатам исследования, опубликованным в докладе Informe del Observatorio Barcelona 2018, разработанном мэрией каталонской столицы и Торговой палатой, Барселона находится на третьем месте в списке европейских городов, привлекающих наибольшее внимание стартаперов, уступая только Лондону и Берлину. В рейтинг вошли города, где предпочитают начинать и развивать свое дело, а также размещать свои штаб-квартиры молодые и перспективные предприниматели.

Власти города стремятся активно поддерживать предпринимательскую деятельность в целом и предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе и стартапы, – в частности, предлагая различные инициативы, направленные на создание наилучших условий для развития бизнеса. Так, менее недели назад общество Barcelona Activa представило новый проект в данной сфере, получивший название User Experience Lab (UXLab) и предназначенный для тестирования и проверки услуг и продуктов, как материальных, так и цифровых, разработанных стартапами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Данный сервис позволит оценить идеи компаний посредством таких методов, как нейромаркетинг и Eye tracking, помогающих оценить потенциал того или иного продукта с точки зрения его успешности на рынке.

Кроме того, согласно результатам исследования, Барселона занимает четвертую строчку рейтинга городов мира, наилучшим образом подготовленных к технологическому будущему. Первые три позиции заняли Сингапур, Лондон и Шанхай, пишет espanarusa.com.

Также уже третий год подряд столица Каталонии входит в список 25 самых конкурентоспособных городов мира.

В 2018 году Барселона заняла пятую строчку среди лучших городов Европы в области науки и технологий. Помимо этого, главный город Каталонии признан одним из лучших в сфере строительства умного жилья, развития цифровых технологий в туристическом и культурном секторе, интеллектуальном здравоохранении.

Согласно данным статистики, Барселона продолжает занимать лидирующие позиции в области экономического развития и предпринимательства как на европейском, так и на общемировом уровне. Она занимает 24-ю строчку классификации Global Power City Index 2018, составленной Mori Memorial Foundation.

В течение более чем четырех лет Барселона находится среди 15 городов мира, обладающих наилучшей репутацией (по версии City Recibe Trak). Каталонская столица замыкает пятерку лучших городов, вошедших в рейтинг World 's Best Cities 2019 de Resonance Consultancy, оценивающий состояние и репутацию городов по различным критериям,

Следует отметить, что Барселона продолжает пользоваться доверием иностранных инвесторов, оставаясь в десятке главных городов мира с точки зрения привлечения иностранных инвестиционных проектов.